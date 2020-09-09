Lie To Me dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Lie To Me oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk kez 2009 yılında gösterime girmiş olan dizi, Amerika’da popüler olmasının yanı sıra diğer ülkelerde de beğenilmiştir. Daha çok polisiye dizisi olarak görülse de içinde gizem ve suç konularını da barındırıyor.

Lie To Me Dizisinin Konusu Nedir?

2009 yılında başlayan ve 2011 yılında sona eren Lie To Me dizisinin ana konusunda uzman bir psikolog ve ekibi ile yaşadığı maceralar yer alıyor. Doktor ve aynı zamanda psikolog olan Dr. Cal Lightman, devlet desteği ile birlikte görev almaktadır. Özel ekibi ile birlikte ülkede suç işlemiş ve suça karışmış olan kişileri tespit etmekle görevlidir. Bu görev sırasında özel uzman çalışanlar ile ortak çalışma yürüten Dr. Chal, özel ve büyük davalar için psikolojik yöntemler kullanır ve genel olarak beden dili üzerinden insanların suç işlediklerini, yalan söyleyip söylemediklerini ortaya çıkarmaktadır.

Aynı zamanda Dr. Chal ve ekibinin bakmış olduğu davalar, ekibinin CIA üye ortaklığı olması sonucunda daha kolay çözümler ortaya koyması şeklindedir. Dizinin ileriki sezon ve bölümlerinde Dr. Chal ve ekibinin karşılaşacak oldukları zorlu süreç ve olaylar ele alınıyor. İlk başlarda kolay gibi görünse de dizinin ileriki döneminde gizem ve sır konuları da hikâyenin daha heyecanlı olmasını sağlıyor. Özellikle dizi içindeki suçlu ve katillerin yalan söyleme konusunda adeta uzman olması ve mimiklerini kontrol etmekte zorlanmaması, olayların ilerleyişini değiştirmekte ve daha fazla izleme isteğini açığa çıkarıyor.

Lie To Me Kaç Bölüm Ve Sezon?

Polisiye, gizem, suç ve drama ağırlıklı olarak izleyiciye aktarılmış olan Lie To Me, dizisi toplamda 3 sezon sürmüştür. Dizinin birinci ve üçüncü yani son sezonu 13’er bölüm, ikinci sezonu ise 22 bölüm olarak görülmektedir. Kısacası Lie To Me dizisi, toplamda 38 bölüm ve 3 sezon boyunca dizi severlere hitap etmiştir.

Lie To Me Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin başrol karakterini canlandıran isim Tim Roth, canlandırdığı başrol karakteri ise Dr. Chal Lightman’dır. Lie To Me dizisinin diğer oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakter isimleri şu şekildedir:

- Hayley McFarland: Emily Lightman

- Kelli Williams: Dr. Gillian Foster

- Brendan Hines: Eli Loker

- Monica Raymund: Ria Torres

- Kristen Ariza: Heidi

- Mekhi Phifer: Ben Reynolds

- Monique Gabriela Curnen: Dedektif Sharon Wallowski

- Jennifer Marsala: Anna

Lie To Me Yönetmeni Kimdir?

Adam Davidson

Lie To Me Yapımcısı Kimdir?

Jeffrey Downer ve Dustin Thomason dizinin yapımcılığını üstlenmiştir.

Lie To Me Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini üstlenen 4 kişi bulunuyor ve bu isimler şu şekilde:

- Steven Maeda

- Samuel Baum

- Dustin Thomason

- Josh Singer