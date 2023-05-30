Lider Marka Ödülleri sahiplerini buldu…

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Lider Marka Ödülleri’nde Yargı dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile beğeni kazanan oyuncu Onur Özaydın “Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Özaydın konu ile ilgili: “Yargı dizisinde Osman karakterini çok sevdim. Seyirci zaman zaman kızsa da Osman'ı bağrına bastı. Yargı bu sene ekranların en prestijli dizilerinden biri oldu. Umarım yeni sezonda da aynı şekilde devam eder. Müthiş bir ekip ve sıfır sıkıntı ile sezonu tamamladık." dedi.

Geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Perihan Ünlücan idi. Arka Sokaklar ’da canlandırdığı avukat Başak karakteri ile çok beğenilen oyuncu “Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı.



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Ödül ile ilgili duygularını paylaşan Perihan Hanım: “Ödül aldığım için çok mutluyum. Merve Dizdar'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Çok gurur verici ve hepimiz feyz aldık. Bütün kadın oyuncular inşallah böyle başarılara imza atar. Arka Sokaklar dizisi her zaman sürprizi sever. Umarım yeni sezonda da ekranda olur. Bekleyip göreceğiz. “ dedi.