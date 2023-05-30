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Lider Marka Ödülleri sahiplerini buldu…

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#Onur Özaydın#Perihan Ünlücan#Kanald
Lider Marka Ödülleri sahiplerini buldu…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 16:19

Strong Medya tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Lider Marka Ödülleri” önceki akşam sahiplerini buldu. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törenin sunuculuğunu Emre Kınay ve Nefise Karatay üstlenirken; ünlü şarkıcı Hande Yener ise sahne aldı.

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Lider Marka Ödülleri’nde Yargı dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile beğeni kazanan oyuncu Onur Özaydın “Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

 Özaydın konu ile ilgili: “Yargı dizisinde Osman karakterini çok sevdim. Seyirci zaman zaman kızsa da Osman'ı bağrına bastı. Yargı bu sene ekranların en prestijli dizilerinden biri oldu. Umarım yeni sezonda da aynı şekilde devam eder. Müthiş bir ekip ve sıfır sıkıntı ile sezonu tamamladık." dedi.

 Geceden ödül ile ayrılan isimlerden biri de Perihan Ünlücan idi. Arka Sokaklar ’da canlandırdığı avukat Başak karakteri ile çok beğenilen oyuncu “Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı.

Lider Marka Ödülleri sahiplerini buldu…


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 Ödül ile ilgili duygularını paylaşan Perihan Hanım: “Ödül aldığım için çok mutluyum. Merve Dizdar'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Çok gurur verici ve hepimiz feyz aldık. Bütün kadın oyuncular inşallah böyle başarılara imza atar. Arka Sokaklar dizisi her zaman sürprizi sever. Umarım yeni sezonda da ekranda olur. Bekleyip göreceğiz. “ dedi.

 

 

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#Onur Özaydın#Perihan Ünlücan#Kanald

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