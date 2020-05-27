Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuyarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar. Yarışmanın ilk haftasında mücadele eden isimler arasında Pınar Türkyılmaz ve Doğa Zeles de yer alıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri yarışmacıları Pınar - Doğa kimdir?

40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz, yarışmaya Çorum'dan katılıyor. 5 yıldır mutfak sektöründe çalışıyor. Çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles , 31 yaşında ve 7 senedir pastacılık yapıyor. Setler yemek stilistliği yapan Doğa, hem kendine hem de takım arkadaşına çok güveniyor.