Seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri yarışmasında 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuyarak tüm hünerlerini sergiliyor. çYarışmanın ilk günü kura sonucu Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz yarışmıştı. 5 günün sonunda bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler?

Lezzet Düşkünleri haftanın yarışmacıları

Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz

24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.

24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.

Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik

İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.

Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.

Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles

40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.

Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.