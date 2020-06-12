Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Taylan Satmaz'ın biyografisi

27 yaşında olan Taylan Satmaz, aslen Manisalıdır. Marmaris’te yaşayan Taylan Satmaz, yarışmaya Boğaçhan Tuzcu ile birlikte katıldılar. İki yarışmacı, çok iddialı olduklarını ve rakiplerine şans tanımadıklarını söylediler. Taylan Satmaz, tanıtım fragmanında "Kimseye başarı dilemek yok, biz başarıcaz" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.