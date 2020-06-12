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Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Taylan Satmaz'ın biyografisi

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Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Taylan Satmaz'ın biyografisi
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Taylan Satmaz, Lezzet Düşkünleri yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri oldu. Yarışmada Boğaçhan Tuzcu'nun yardımcılığını yapan Taylan Satmaz, gerek yemekler üzerine yaptığı yorumlar gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla merak uyandırıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Taylan Satmaz'ın biyografisi..

27 yaşında olan Taylan Satmaz, aslen Manisalıdır. Marmaris’te yaşayan Taylan Satmaz, yarışmaya Boğaçhan Tuzcu ile birlikte katıldılar. İki yarışmacı, çok iddialı olduklarını ve rakiplerine şans tanımadıklarını söylediler. Taylan Satmaz, tanıtım fragmanında "Kimseye başarı dilemek yok, biz başarıcaz" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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