Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gabriele Sponza 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa’nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.

Gabriele Sponza, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda bulunan Clement’s Restoran’ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant’ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza’nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.

Gabriele Sponza, Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.