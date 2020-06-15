Lezzet Düşkünleri ne zaman saat kaçta? Lezzet Düşkünleri saatinde değişiklik

Lezzet Düşkünleri programının yayın saatin değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikten haberdar olmayan program takipçileri, 'Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Lezzet Düşkünleri” saat 15.45’te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Ancak kanal yönetimi aldığı karar doğrultusunda Lezzet Düşkünleri'nin bundan sonra sabah saat 10.00'da yayınlanmasına karar verdi. Gabriele Sponza'nın sunuculuğu üstlendiği Lezzet Düşkünleri 15 Haziran itibariyle gündüz kuşağında izleyicileriyle buluşacak.