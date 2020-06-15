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Televizyon
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Lezzet Düşkünleri ne zaman saat kaçta? Lezzet Düşkünleri saatinde değişiklik

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Lezzet Düşkünleri ne zaman saat kaçta? Lezzet Düşkünleri saatinde değişiklik
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Lezzet Düşkünleri programının her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu.2 kişiden oluşan 5 takımın hünerlerini sergilediği Lezzet Düşkünleri ilk bölümünden bu yana aynı saate yayınlanıyordu. Peki, Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta?

Lezzet Düşkünleri programının yayın saatin değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikten haberdar olmayan program takipçileri, 'Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Lezzet Düşkünleri” saat 15.45’te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Ancak kanal yönetimi aldığı karar doğrultusunda Lezzet Düşkünleri'nin bundan sonra sabah saat 10.00'da yayınlanmasına karar verdi. Gabriele Sponza'nın sunuculuğu üstlendiği Lezzet Düşkünleri 15 Haziran itibariyle gündüz kuşağında izleyicileriyle buluşacak. 

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