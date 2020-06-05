MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriLezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?
GeriTelevizyon Lezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Lezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?
Abone Olgoogle-news

Gizem ve Selen Özcan kardeşler Lezzet Düşkünleri programının yarışmacıları arasında yer alıyor. İlk haftadan dikkatleri çeken ikiliden özellikle Gizem Özcan, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kayserili olduklarını sık sık hatırlatan Gizem ve Selen Özcan'ın hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Lezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?

Gabriel Sponza'nın sunuculuğunu yaptığı Lezzet Düşkünleri'nin yarışmacıları olarak tanınan Gizem ve Selen Özcan ikilisinin hayatına dair merak edilenleri derledik:

Gizem Özcan yarışmaya kendisinden 2 yaş büyük olan ablası Selen Özcan ile birlikte katıldı. Aslen Kayserili olan ancak ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan Gizem Özcan, 20 yaşında ve hukuk fakültesi öğrencisi. Lezzet Düşkünleri programında 5'nci gün yarışacak olan Gizem Özcan, "bu ismi iyi ezberleyin, bir daha asla unutamayacaksınız. Bu yarışmada kimseyi rakip olarak görmüyorum, çünkü en büyük rakibimi yanıma aldım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

SELEN ÖZCAN KİMDİR?

22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle