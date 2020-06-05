Lezzet Düşkünleri Gizem ve Selen Özcan kimdir, kaç yaşındalar?

Gabriel Sponza'nın sunuculuğunu yaptığı Lezzet Düşkünleri'nin yarışmacıları olarak tanınan Gizem ve Selen Özcan ikilisinin hayatına dair merak edilenleri derledik:

Gizem Özcan yarışmaya kendisinden 2 yaş büyük olan ablası Selen Özcan ile birlikte katıldı. Aslen Kayserili olan ancak ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan Gizem Özcan, 20 yaşında ve hukuk fakültesi öğrencisi. Lezzet Düşkünleri programında 5'nci gün yarışacak olan Gizem Özcan, "bu ismi iyi ezberleyin, bir daha asla unutamayacaksınız. Bu yarışmada kimseyi rakip olarak görmüyorum, çünkü en büyük rakibimi yanıma aldım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

SELEN ÖZCAN KİMDİR?

22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.