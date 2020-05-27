Lezzet Düşkünleri Gizem Özcan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gizem Özcan yarışmaya kendisinden 2 yaş büyük olan Selan Özcan ile birlikte katıldı. Aslen Kayserili olan ancak ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan Gizem Özcan, 20 yaşında ve hukuk fakültesi öğrencisi. Lezzet Düşkünleri programında 5'nci gün yarışacak olan Gizem Özcan, "bu ismi iyi ezberleyin, bir daha asla unutamayacaksınız. Bu yarışmada kimseyi rakip olarak görmüyorum, çünkü en büyük rakibimi yanıma aldım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.