Lezzet Düşkünleri Boğaçhan Tuzcu kimdir?
Lezzet Düşkünleri yarışmasının dikkat çeken ismi Boğaçhan Tuzcu, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. 1,91'lik boyu ile dikkat çeken Boğaçhan, DJ'lik ve şeflik yapıyor. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, yaşamının büyük bir bölümünü Marmaris'te geçiriyor.
27 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.
Yarışma ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Boğaçhan Tuzcu, "İsmimin bana verdiği özgüven ve hırsla bu yarışmaya geldim, buradan da birincilikle çıkıp gideceğim. Ekip arkadaşıma da çok güveniyorum." ifadesinde bulunuyor.
Boğaçhan Tuzcu'nun ekip arkadaşı Taylan Satmaz, 24 yaşında aşçı, Marmaris'te yaşıyor.
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