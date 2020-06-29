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Televizyon
Haber Giriş: 29.06.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Lezzet Düşkünleri bitti mi, neden yok?

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Lezzet Düşkünleri bitti mi, neden yok?
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Lezzet Düşkünleri programının ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışında yemek yarışması Lezzet Düşkünleri’nin yerine ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi yer alıyor. Peki, Lezzet Düşkünleri neden yok, bitti mi?

Gabriele Sponza'nın sunuculuğunu üstlendiği, 5 takımın mücadele ettiği Lezzet Düşkünleri, en son 27 Haziran Cumartesi günü eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak program 29 Haziran-3 Temmuz arasındaki yakın akışında yer almıyor. İlk olarak saat 16.00’da yayınlanan Lezzet Düşkünleri bir süredir sabah 10.00’da izleyicilerle buluşuyordu. Peki, Lezzet Düşkünleri bitti mi, neden yok?

Lezzet Düşkünleri’nin yayın günlerinde ve saatinde değişikliğe gidildi. TV8’in haftalık programına göre, Lezzet Düşkünleri 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00’de yayınlanacak.

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