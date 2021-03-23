Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Heyecanlandıran iddia

TRT 1 ekranlarından 3 sezon ekrana gelen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un dijital platform Exxen üzerinden yeniden başlayacağı iddiası gündeme geldi. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni başlayacağı haberleri sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Acun Ilıcalı, Exxen için Leyla ile Mecnun’un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü’nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak, çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor.

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