Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Heyecanlandıran iddia
Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Başrolünde Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği iddia edilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.
TRT 1 ekranlarından 3 sezon ekrana gelen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un dijital platform Exxen üzerinden yeniden başlayacağı iddiası gündeme geldi. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni başlayacağı haberleri sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Acun Ilıcalı, Exxen için Leyla ile Mecnun’un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü’nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak, çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor.