Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezonda oyuncu kadrosunda kimler var?

8 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Leyla İle Mecnun 3 Eylülde Sevenleriyle Buluşuyor. Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül’de Exxen’de başlıyor.

Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül’de Exxen’de başlıyor. Mecnun’un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz’un eldivenlerini, İskender’in beresini, Aksakallı Dede’nin asasını ve Erdal Bakkal’ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" ifadeleri kullanıldı.

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın yer aldığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor.

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