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Leyla Feray'ın “Camdaki Kız” için tamamladığı eser sergide

#Leyla Feray#Camdaki Kız#Ten Tuval-Cildin Yolculuğu
Leyla Ferayın “Camdaki Kız” için tamamladığı eser sergide

OYUNCU Leyla Feray, çocukluğundan bu yana yaşadığı atopik cilt sorunlarını resmettiği tablosuyla farkındalık çağrısı yaptı.

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Feray, gerçek hikâyesiyle Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”a da dahil oldu. Dizide cilt sorunları yaşayan ressam Pera’yı canlandıran oyuncu, aynı zamanda resim yapma yeteneğini de gözler önüne serdi. Feray’ın dizi için tamamladığı eser, Bepanthol SensiDaily’nin “Ten Tuval-Cildin Yolculuğu” adlı sergisinin ana parçası oldu. Mine Zabcı, Esra Meral, Renk Erbil ve heykeltıraş Nilay Özenbay’ın eserlerinin de yer aldığı sergi, 20 Mart’a kadar Zorlu PSM’de görülebilecek.

Leyla Feray,“Pera karakteriyle atopiyle tanıştığım günlerime, çocukluğuma döndüm. Bu proje bana geldiğinde gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

 

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#Leyla Feray#Camdaki Kız#Ten Tuval-Cildin Yolculuğu

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