Levon Kordonciyan: Atatürk’ü dedem giydiriyordu!

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Atatürk’ün 1920’li yıllarda terzilik eğitimi alması için Paris’e gönderdiği ve daha sonra tasarladığı kıyafetlerini diktirdiği Levon Usta ile aynı adı taşıyan torunu Levon Kordonciyan, dedesinin Atatürk’ün kıyafetlerini tasarlama hikâyesini anlattı:

“Dedem, Sirkeci’de bir atölyede çalışırken Kılık Kıyafet Devrimi ile Paris’e eğitime gitti. Aldığı eğitimle Türkiye’ye dönerek bir atölye açtı. Atatürk’ün kıyafetlerini yapan kişi oydu. Ondan aldığımız bayrağı taşımaya çalışıyoruz.”



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Aradan geçen zamanda Hollywood ünlülerinden Oscar’lara uzanan başarılara imza ata ünlü modacı unutamadığı projelerden de bahsetti:

“Dünyada birçok filmde smokinlerimiz kullanıldı. ‘Baba’ filminin kostümlerini biz yaptık. Aynı şekilde ‘İyi, Kötü, Çirkin’ filmindeki kovboy kıyafetleri ve ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndaki kostümler bizim makasımızdan çıktı. Ben her zaman şunu söylerim: İyi bir iş yaptığınız zaman sizi dünyadan bulurlar.”