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Levon Kordonciyan: Atatürk’ü dedem giydiriyordu!

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#Levon Kordonciyan#Atatürk#Pınar Kerimoğlu
Levon Kordonciyan: Atatürk’ü dedem giydiriyordu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 09:28

Türkiye ve dünyadan ünlülerin terziliğini yapan Kordonciyan ailesinin bugünkü temsilcisi Levon Kordonciyan dedesinin Atatürk’ün kıyafetlerini tasarlama hikâyesini Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında anlattı.

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Atatürk’ün 1920’li yıllarda terzilik eğitimi alması için Paris’e gönderdiği ve daha sonra tasarladığı kıyafetlerini diktirdiği Levon Usta ile aynı adı taşıyan torunu Levon Kordonciyan, dedesinin Atatürk’ün kıyafetlerini tasarlama hikâyesini anlattı:

“Dedem, Sirkeci’de bir atölyede çalışırken Kılık Kıyafet Devrimi ile Paris’e eğitime gitti. Aldığı eğitimle Türkiye’ye dönerek bir atölye açtı. Atatürk’ün kıyafetlerini yapan kişi oydu. Ondan aldığımız bayrağı taşımaya çalışıyoruz.”

Levon Kordonciyan: Atatürk’ü dedem giydiriyordu


Aradan geçen zamanda Hollywood ünlülerinden Oscar’lara uzanan başarılara imza ata ünlü modacı unutamadığı projelerden de bahsetti:

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“Dünyada birçok filmde smokinlerimiz kullanıldı. ‘Baba’ filminin kostümlerini biz yaptık. Aynı şekilde ‘İyi, Kötü, Çirkin’ filmindeki kovboy kıyafetleri ve ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndaki kostümler bizim makasımızdan çıktı. Ben her zaman şunu söylerim: İyi bir iş yaptığınız zaman sizi dünyadan bulurlar.”

 

 

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#Levon Kordonciyan#Atatürk#Pınar Kerimoğlu

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