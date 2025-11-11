Levent Özdilek: Zor karakteri severim

Haberin Devamı

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi ‘Eşref Rüya’nın kadrosuna dahil olan Levent Özdilek, Hıdır rolünü neden kabul ettiğini açıkladı: “Karakter çok etkileyiciydi ve sırlarla doluydu. Bir oyuncu için bu tarz roller çok çekicidir, çünkü zordur. Ben de zoru severim.” Daha önceden de takip ettiği dizinin başarısına değinen oyuncu, “Aşk ve entrika o kadar zekice harmanlanıyor ki, bu da seyirciyi ekrana kilitliyor” diye konuştu.

Sırlarıyla birlikte döndü

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref karakterinin aşkı uğruna yaptıklarını etkileyici bulduğunu belirten Özdilek, “Benim için işin çekici yanı, Eşref’in aşkı uğruna göze aldıkları ve sözünün eri olmasıydı. Yıllar önce Yakup Baba ile birlikte Yetimler’in kurucularından olmasına rağmen, Hıdır da aşkı uğruna Yetimler’den ayrılıyor ve başına gelmeyen kalmıyor. Sonra Yetimler’e dönüyor, üstelik sırlarıyla birlikte. Tüm bu sırlar beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

İzleyici yorumları harika

Ünlü sanatçı, izleyicilerden aldığı yorumların kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi: “Son yıllarda üst üste olumsuz karakterler oynadım. Demlenmiş, olumlu, eski Adanalı bir kabadayı karakteri seyircimi şaşırttı ve mutlu etti. Harika geri dönüşler alıyorum.”

DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULARIMIZ VAR

Levent Özdilek, “Genç oyuncularla aynı sette buluşmak size neler hissettiriyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Gurur verici bir jenerasyon. Bizim topraklarımızdan yetişen oyuncuların en büyük avantajı hem Doğu hem Batı kültürüyle harmanlanmış olmaları. Dünya çapında oyuncularımız var. İşte tam da bu sebeple dünyanın her ülkesi dizilerimizi izlemekte.”