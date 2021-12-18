Levent Özdilek: Oğlumla vakit geçiremediğim için üzgünüm

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İşte Ümitcan Uygunun annesinin ölüm nedeni Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştuİşte Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu#Ümitcan Uygun
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Derbi öncesi Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...Derbi öncesi Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...#Fenerbahçe
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Haftalık vaka sayıları açıklandı Dikkat çeken tablo...Haftalık vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken tablo...#Sağlık Bakanı
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruzErdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DSÖden korkutan açıklama Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...DSÖ'den korkutan açıklama! Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...#DSÖ
Canlı | Trabzonda bir gol daha Skor...Canlı | Trabzon'da bir gol daha! Skor...#Hatayspor
TOGGun logosu belli olduTOGG'un logosu belli oldu!#TOGG
FETÖnün yelpazecisi hakkında karar verildi'FETÖ'nün yelpazecisi' hakkında karar verildi#FETÖ
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Levent Özdilek: Oğlumla vakit geçiremediğim için üzgünüm

#Levent Özdilek#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Levent Özdilek: Oğlumla vakit geçiremediğim için üzgünüm

Levent Özdilek, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Erken yaşta evlenerek baba olan oyuncu, oğluyla çok fazla vakit geçiremediği için üzgün olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Sinemaya 11 yaşında 'Benim Adım Kerim' filmiyle adım atan Levent Özdilek, "Yılmaz Güney, babamla gençlik arkadaşıydı. Bazen bizde kalırlardı. Adana'da çektiği filmlerde sette hep yanında olurdum. Bir gün bana 'Sen benim oğlumu oynayacaksın. Seni izliyorum. Benim gibi yürüyorsun. Ufaktan benim gibi bakıyorsun. Aynen böyle devam et' dedi. Sonra 'Benim Adım Kerim'i çektik" açıklamasını yaptı.

"ÇOK FARKINDA DEĞİLDİK"
Dizilerde rol aldıktan sonra daha büyük kitlelere ulaşan oyuncu, tanınır olmanın o dönem kendisinde hissettirdiği duyguları, "Akademik eğitimden gelip, yıllarca tiyatroda yer aldıktan sonra televizyon bambaşka bir şeydi. Özel televizyonlar yoktu. Çok farkında değildik aslında. Ama çok büyük bir keyif. Çok daha büyük kitlelere ulaşıyorsunuz" sözleriyle anlattı.

Özdilek, 'Şehnaz Tango' dizisinin kariyerinde çıkış dizisi olduğunu belirterek, "Benim patlamam o diziydi. Benim çıkış dizimdir. İnanılmaz bir ivme kazandırdı bana" dedi.

Haberin Devamı

"EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARIMIZ"
Hayattaki en büyük ödülünün çocukları olduğunu söyleyen Levent Özdilek, "En önemlisi bence çocuklarımız. Geleceğimiz çocuklarımız ve ailemiz. Aile çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN BÖYLE DEĞİLDİ"
Oyunculuğun her mesleği içinde barındırdığını dile getiren Özdilek, öğrenmenin yaşının olmadığını ve her işte yeni bir şey öğrendiğini söyledi. Seyircinin dizileri kendine göre seçtiğini belirten oyuncu, "Bir tarafta silahlı polisiye işler, mafyatik işler var. Onun çok ciddi bir seyircisi var. Duygusal işlerin seyircisi var. Eskiden yaptığımız işlerde çok iyi bir senaryo olması gerekiyordu. İyi bir yapımcı olması lazım. İyi bir yönetmen olması lazım. İyi bir cast olması lazım ama bunlar da yetmiyor. Eskiden böyle değildi. Hayat o kadar hızlı bir devinimde ki... Biraz fazla temposu düşük, enerjisi düşük işler hemen başka yere geçiyor. Çok hızlandı. Eskiden çok fazla seçenek yoktu" şeklinde konuştu.

"OĞLUMLA VAKİT GEÇİREMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Erken yaşta evlenerek baba olan Levent Özdilek, "O dönemde eşimle biraz erken ayrıldık. Oğlumla belli bir yaşa kadar bir hayat geçiremedim. O biraz bana koymuştur. Allah'tan kızımla daha fazla zaman geçirdik. Şimdi de Boğaziçi’ni kazandı. Yürekli olmayı, paylaşmayı, saygı duymayı ilişkilerinde zaten bunları öğretmemiz gerekiyor. Ülkesini, topraklarını sevmeyi öğretiyoruz ama ben biraz daha arkadaş olarak büyüttüm. Arkadaş gibi bir çok şeyi yaşadık" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Özdilek#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat