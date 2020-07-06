Levent Karaduman son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman bulundu mu?

Levent Karaduman bulundu mu sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Merkezefedi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kaybolmuştu.

LEVENT KARADUMAN BULUNDU MU?

Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gözaltına alınan Ali Osman S.’nin polisteki sorgusu ile cesedi çıkarmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkezefedi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı.

7 yıl sonra Hayati Karaduman'ın, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Ali Osman S.'nin sorgulanmasına başlandı. Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.’nin Baklan ilçesi Hadım Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye ekipleri, 9 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Ancak, ayakkabının kayıp Karaduman'a ait olup, olmadığı henüz belirlenemedi. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Bunun üzerine kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye erinin kuyuya inerek cesedi halat yardımıyla bağlayıp, yukarı çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Karaduman ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını, "Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim" diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği de ileri sürüldü.

MÜGE ANLI’YA KATILMIŞLARDI

36 yaşındaki bir çocuk babası Levent Karaduman 2013 yılında Deniz’den esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve 7 yıldır da hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Tabela reklam işi yapan Karaduman’ın kaybıyla ilgili şüphenilen isimse kuzeni ve iş arkadaşı Ali Osman’dı. Yıllarca yeğeni tarafından oyalanan Mesude Karaduman Müge Anlı’nın programına katılmıştı.