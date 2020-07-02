Levent Karaduman bulundu mu? Müge Anlı’daki Levent Karaduman olayında son durum

36 yaşındaki bir çocuk babası Levent Karaduman 2013 yılında Deniz’den esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve 7 yıldır da hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Tabela reklam işi yapan Karaduman’ın kaybıyla ilgili şüphenilen isimse kuzeni ve iş arkadaşı Ali Osman’dı. Yıllarca yeğeni tarafından oyalanan Mesude Karaduman Müge Anlı’dan yardım istedi. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın şüpheli kaybıyla ilgili araştırmalar sürüyor.

Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen Ali Osman’ın her şeyi bildiği iddia edildi. Levent Karaduman kaybolmadan önce sürekli kuzeniyle beraber zaman geçiren Ali Osman’ın aileyle görüşmemesi dikkat çekti. Anne Mesude Karaduman yeğeni ve kardeşine seslenerek bildiklerini söylemesini istedi.

Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddia

Ali Osman ve Levent Karaduman'ın ortak arkadaşı konuştu. Ali Osman'ın çok çelişkili tavırlar sergilediğini ifade eden görgü tanığı, Levent Karaduman'ın aracının da kaybından sonra satıldığını açıkladı. İfade veren Ali Osman, Levent Karaduman'ın gitmeden önce aracını sattığını söylemişti.