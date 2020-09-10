Legion dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Legion oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Son dönemlerin popüler çizgi roman uyarlaması olan Legion, FX kanalında yayınlanmaktadır. Ünlü yönetmen ve oyuncuların yer aldığı diziye Marvel hayranları büyük ilgi göstermektedir. Dizinin IMDB puanı 8.5’tir. Dünyada 125’ten fazla ülkede gösterime girmektedir. Dizi, Amerika’daki yayının ardından bir gün sonra Salı akşamları saat 22.20’de yayınlanmaktadır.

1.Legion Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin başkarakteri David Haller yani bir diğer adıyla Legion’dur. David, küçük yaşlardan beri kafasının içinde değişik sesler duyar. Onu tanıyanlar bunun bir hastalık olduğunu iddia eder ve David 30'lu yaşlarında akıl hastanesine kapatılır. David'e şizofreni ve kişilik bölünmesi gibi hastalık tanımları konulmuştur. Aslında kendisi çok güçlü bir telepati yeteneğine sahiptir ve aynı zamanda bir mutanttır. David kafasının içindeki sesleri duymamak için bazı uyuşturucu maddeler kullanır.

Hastaneye kapatıldıktan sonra orada Syd adında bir kızla tanışır. Syd ile tanıştıktan sonra duyduğu seslerin gerçek olabilme ihtimalini düşünmeye başlar. David bu düşüncesinden sonra akıl hastanesinden kaçar. Hükümet tarafından yakalanır ve onların elinden bir grup mutant tarafından kurtarılır. Artık yeteneği keşfedildiği için David kendini tanımaya çalışacak ve farklı maceralara atılacaktır.

2.Legion Kaç Bölüm ve Sezon?

Legion; bilim kurgu, aksiyon, psikolojik gerilim, fantastik ve drama türündedir. Toplamda 3 sezon yayınlanmıştır. İlk sezon 8, ikinci sezon 11 ve üçüncü sezon 8 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerinin ortalama süresi 45 ile 60 dakika arasında değişmektedir. Dizi 2019 yılının Haziran ayında son bölümünü yayınlamıştır

3. Legion Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizideki başrollerin dışında diğer oyuncular farklı bölümlerde ve sezonlarda yer almaktadır. Dizide David Haller’i Dan Stevens, Syd Barrett’i ise Rachel Keller canlandırmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosundaki diğer isimler; Aubrey Plaza, Bill Irwin, Jeremie Harris, Amber Midthunder, Jean Smart, Jon Hamm, Navid Negahban, Jemaine Clement ve Hamish Linlater’dır.

4. Legion Yönetmeni Kimdir?

Chris Claremont ve Bill Sienkiewicz tarafından yaratılan çizgi romandan uyarlanan ABD yapımı dizinin yönetmeni Noah Hawley’dir. Dizinin yönetmeni 3 sezon boyunca değişmemiştir.

5. Legion Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını ve üreticliğini yapan isimler; John Cameron, Jeph Loeb, Simon Kinberg, Jim Chory ve Lauren Shuler’dir. Ayrıca dizinin yönetmenliğini yapan Noah Hawley de bu kadronun içinde yer almaktadır.

6. Legion Senaristi Kimdir?

Bilim kurgu yapımlarının senaristi olarak bilinen Nathaniel Halpern, Legion dizisinin de senaristliğini yapmıştır. Başarılı işlere imza atan Halpern, üç sezon boyunca dizinin senaristliğini üstlenmiştir. Dizinin yazar kadrosunda bulunan diğer isimlerin Chris Claremont, Stan Lee, Dave Cockrum ve Jack Kirby olduğu bilinmektedir.