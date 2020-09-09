Legacies dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Legacies oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Lagacies, 2018 yılında yayın hayatına başlamış ve 2 sezonu tamamlayarak 3’üncü sezon için imza atılmış ve 13 bölümden oluşan 3’üncü sezonu yapım aşamasındadır. Doğuştan beri sahip oldukları özel yeteneklerini daha da geliştirmek için okula giden vampirler, Cadılar ve Kurt adamlardan oluşur. Bu dizinin yönetmenliğini ise, Julie Plec yapmaktadır. Başrol oyuncusu olan Danielle Rose Russell; cadı, vampir ve Kurt kanını taşıyan bir melez olduğu için okulun ilgisini çekmiş ve diğer iki arkaşı ile büyük maceralara yelken açmaktadır.

Lagacies Dizisinin Konusu Nedir?

Lagacies dizisi 2018 yılında yayın hayatına başlayarak 2’inci sezonun sonunda sezon finali yaparak, 3 sezon ile izleyiciler ile buluşmaya gün saymaktadır. Konusu ise; özel yeteneklere sahip olanların okulda geçen maceralarını ele almaktadır. Bu özel yeteneklere sahip olan kişiler ya kurt adam, ya Cadı ya da Vampir yeteneklerine sahiptirler. Fakat bu okulda en çok ilgi çeken ise Hope Mikaelson adında ki kişinin hem kurt hem vampir hem de cadı kanını taşıdığından dolayı melez olarak tanınmakta ve bundan dolayı bu üç yeteneğe sahiptir.

Lagacies Kaç Bölüm ve Sezon?

Lagacies bir ABD dizisi olmakla birlikte orijinal kanalı Cw'dir. 2018 yılında yayın hayatına başlayan bu dizi 2 sezon ve toplamda 32 bölüm yayınlayarak sezon finali yapmıştır. 3’üncü sezonun yayımlanması için ise izin alınmış ve 13 bölüm olmak kaydıyla yapım aşamasına alınmıştır.

Lagacies Oyuncuları ( Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1999 doğumlu ve Amerika uyruklu olan Danielle Rose Russell; dizide yer aldığı rolü ise Hope Mikelson'dur. Ayrıca dizinin başrol oyuncusudur.

Amerika uyruklu olan Arie shahghasemi; dizide yer aldığı rolü ise Landon Kirby

Karye Bryant ; dizide yer aldığı rolü ise Josie Saltzman

Jenny Boyd; dizide yer aldığı rolü ise Lizzie Saltzman

1978 doğumlu ve Amerika uyruklu olan Matthew Davis; dizide yer aldığı rolü ise Alaric Salztman

Amerika uyruklu olan Quincy Fouse; dizideki rolü ise Milton "MG" Gladstone

Peyton Alex Smith; dizideki rolü ise Rafeel Waith

Lagacies Yönetmeni Kimdir?

26 Mayıs 1972 yılında ABD doğumlu olan Julie Plec, 21 yıllık kariyerinde 12 film ve dizinin yönetmenliğini yapmıştır. Ayrıca Lagacies dizisinin yönetmenliğini de başarılı bir şekilde izleyicilere buluşturmuş başarılı bir yönetmendir.

Lagacies Yapımcısı Kimdir?

Lagacies dizisinin yönetmenliğini yapan ve ayrıca 21 yıllık kariyerinde bir çok dizi ve filme yönetmenlik yapan Julie Plec, Lagacies dizisinin yapımcılığını da yapmaktadır. İlk iki sezonun yapımcılığını yapan Julie Plec, 3’üncü sezonun da yapımcılığını yapmak için imza atmıştır.

Lagacies Senerasti Kimdir?

Lagacies dizisinin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapan Julie Plec, aynı zamanda bu dizinin senaristliğini de yapmıştır. Lagacies dizisinin hem yönetmenliğini hem yapımcılığını hem de senaristliğini yaparak, kariyerlik hayatında bir basamak daha çıkmıştır.