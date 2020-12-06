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Televizyon
Haber Giriş: 06.12.2020 - 03:14 | Son Güncelleme:

Latin Amerika’dan 2 büyük ödül

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Latin Amerika’dan 2 büyük ödül
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Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Çukurova”, Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen Produ Awards 2020’de 2 ödül birden kazandı.

3 kategoride finale kalan dizi, oylamaların finalinde “en iyi yabancı dizi” seçildi. Vahide Perçin ise “en iyi yabancı kadın oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Perçin, bu ödülü alan ilk Türk kadın oyuncu olmanın gururunu yaşadı ve “Bütün dünyanın büyük bir disiplin içinde olduğu bu günlerde, bizlere çok güzel bir haber yolladınız. Aldığımız bu ödüller için ekibim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın, sosyal mesafenizi her zaman koruyun. Geçecek, az kaldı” açıklamasını yaptı.

Latin Amerika’dan 2 büyük ödül


 

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