MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriLatif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Latif Doğan'ın hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Latif Doğan'ın hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 20.02.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Latif Doğan'ın hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Latif Doğan'ın hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler
Abone Olgoogle-news

Latif Doğan'ın hayatı katıldığı televizyon programları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları ve yer aldığı programlardaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Latif Doğan Bitane - Sen Çok Tatlisin, Yar Gelecek, Kurtulam Gitsin, Sözüm Söz albümleriyle tanındı. 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla müzik kariyerine başlayan Latif Doğan Küstüm şarkısıyla geniş bir kitleye ulaştı. Peki, Latif Doğan kimdir? İşte, Latif Doğan'ın hayatı ve şarkıları ile ilgili bilgiler...

Latif Doğan'ın hayatı  izleyenler tarafından merak konusu oldu. Türk müziğinde kendine has tarzıyla dikkat çeken Latif Doğan bu hafta İbo Show'a katıldı. Babasını erken yaşta kaybeden ve kardeşlerine bakmak için çeşitli işlerde çalışan Latif Doğan, 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası'nı piyasaya çıkardı.

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Beş kardeşli bir aileden gelen Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Müzik kariyeri ise 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla başladı.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur oldu. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı. Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat İbo Show konukları
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi