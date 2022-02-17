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Laçin’den büyük itiraf…Ceylin ve Ilgaz Yekta’nın büyük sırrını öğreniyor…

#Yargı#Kanal D#Hüseyin Avni Danyal

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Laçin, Ceylin ve Ilgaz’a Yekta’nın diplomasının sahte olduğunu söylemesinin damga vurduğu tanıtım, sevilen dizinin heyecan verici yeni bölümünden ipuçları veriyor.

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Yargı’nın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ceylin, Niyazi’nin ölümünden kendisini sorumlu tutarken Ilgaz ile Ceylin’in Niyazi’nin peşine düşmesi, Metin’i küplere bindiriyor. Ilgaz ve Metin arasındaki gerilim yükselirken Pars’ın Niyazi’nin azmettiricisinin kim olduğuna dair kafasındaki soru işaretleri karşısında Neva’nın gerginliği gözden kaçmıyor. Seda’nın, Laçin’e Yekta’nın her şeyi bildiğini söylemesi Laçin’i şok ederken Derya’nın Pars’a imaları, ikilinin aynı dosyada nasıl çalışacağına dair akıllarda soru işareti yaratıyor. Laçin’in Ceylin ve Ilgaz’a Yekta’nın büyük sırrını vermesinin ardından ikilinin bu kozla ne yapacağı ise yeni bölümün merak edilenleri arasında yerini alıyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Hüseyin Avni Danyal

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