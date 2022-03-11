Laçin Ceylan ve Leyla Feray Camdaki Kız’a dahil oldu…

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İkilinin anne kızı oynadığı dizide, Laçin Ceylan Rafet Koroğlu’nun geçmişte dillere destan bir aşk yaşadığı Pervin karakterine hayat verirken, Leyla Feray ise Pervin’in kızı Pera karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor

