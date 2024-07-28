Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Labirent: Alev Deneyleri bir kez daha ekranlara geliyor. Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı niteliğinde olan yapım 2015 yılında vizyona girdi. Serinin devam filminde kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulan gençleri bekleyen tehlikeler işleniyor. İşte Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu ve oyuncuları...

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Labirent: Alev Deneyleri, labirentten kurtulan gençlerin bu sefer dış dünyada beklenmedik tehlikelerle karşılaşmasını konu ediniyor. Kıyamet sonrası bir dünyayla yüzleşen ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan bu gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden habersizdirler.

Serinin bu bölümünde Thomas ve dostları, şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır: İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçları bulmak.

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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien

Ki Hong Lee

Kaya Scodelario

Thomas Brodie-Sangster

Dexter Darden