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Televizyon
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

La Casa De Papel’in yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Gözler 5. sezon tarihinde!

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La Casa De Papel’in yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Gözler 5. sezon tarihinde!
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La Casa De Papel’in yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Netflix’te yayınlanan dizinin 4. Sezonu da büyük beğeni topladı. İzleyiciler, “La Casa De Papel yeni bölümler ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris'te En İyi Drama ödülünü kazanan dizi ile ilgili detaylar…

La Casa De Papel 4. Sezon izleyici karşısına çıktı. 4. Sezonu hızla bitiren dizinin sevenleri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin sevenler, “La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

LA CASA DE PAPEL’İN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel’in 4. Sezonu izleyici karşısına çıktı. Heyecanla biten son bölümün ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın yaptığı açıklamaya göre ise sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını açıklamıştı.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.

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