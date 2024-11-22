La Casa De Papel’deki Helsinki: Atatürk için buradayım

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Yönetmen, projede yabancı oyuncuların da yer aldığına dikkati çekti:

“‘La Casa De Papel’ dizisinden Helsinki karakteri ile tanıdığınız Darko Peric, John James, Lidija Kordić, Predrag Bjelac gibi önemli isimlerle çalıştık. Darko Peric ile ilk görüşme yaptığımda, ona ‘Atatürk’ü tanıyor musun? Hiç duydun mu, bilgin var mı?’ diye sordum. Darko da ‘Böyle bir soruyu hakaret addederim. Atatürk’ü çok iyi tanıyorum ve bu yüzden bu projenin içinde yer almak istiyorum. Atatürk için buradayım’ dedi.

Yabancı oyuncuların her biri bizim talebimiz olmadan audition gönderip projede yer almak için büyük çaba sarfetti.” Mehmet Ada Öztekin, Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli’nin Yarbay Mustafa Kemal’in 57’nci Alay’a katılma sahnesinde hüngür hüngür ağladığını da açıkladı.