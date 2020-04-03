La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon başlıyor!

Verdiği uzun aradan sonra 4. sezon ya da diğer bir tabirle 4. kısım ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan La Casa De Papel için artık geri sayım başladı. Son sezonda her şeyi en ince ayrıntısına kadar kurgulayan Profesör, karşılaştığı olumsuzluklar üzerine planlarını tümüyle değiştirmek zorunda kalmıştır. Ellerinde bulundurdukları kozları kaybeden soygun ekibi, işin içinden çıkabilmek için yeni bir pozisyon almak zorunda kalacak. Peki, heyecanla beklenen La Casa De Papel 4. sezonu ile saat kaçta yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

La Casa De Papel'in resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilere göre dizi, 3 Mart Cuma günü sabah saat 10.00'da ekranlarda olacak.

Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.