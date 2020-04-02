La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel 4. sezon için geri sayım başladı!

La Casa De Papel 4. sezonu ile izleyicisi karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Netflix tarafından yayınlanan dizide, İspanya Merkez Bankası için soygun planı gerçekleştiren ekip, başlarına açılan bela dolayısıyla zor anlar yaşamaya başlamıştır. Peki, heyecan dolu bölümleri ile izleyicisinin merakla beklediği La Casa De Papel 4. sezon ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte, o detaylar

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

La Casa De Papel'in resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilere göre dizi, 3 Mart Cuma günü sabah saat 10.00'da ekranlarda olacak.

Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.