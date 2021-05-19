La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Müjdeli haber geldi

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacağı ile gündemde yer alıyordu. Geçtiğimiz temmuz ayının son gününde resmi hesabından İspanyolca 'El atraco llega a su fin' yani 'Soygun sona eriyor 'notunu paylaşan La Casa De Papel, yayınlanacak olan sezonun, son sezon olacağını netleştirmişti. Nitekim final sezonu çekimleri Mayıs ayının ikinci haftasında tamamlandı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonunun .ekimleri 14 Mayıs tarihinde tamamlanmıştı. Dizinin 2021 yılının sonlarına doğru yayına hazır olması bekleniyor.

TWİTTER'DAN LA CASA DE PAPEL AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan 'El atraco llega a su fin' gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama;

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.

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