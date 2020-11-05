La Casa De Papel 5.sezon ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz temmuz ayının son gününde resmi hesabından İspanyolca 'El atraco llega a su fin' yani 'Soygun sona eriyor 'notunu paylaşan La Casa De Papel, yayınlanacak olan sezonun, son sezon olacağını netleştirmiş oldu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, o konuda bazı bilgiler

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel’in 5. Sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin hesabından paylaşılan 5. sezonda soygunun sona ereceği mesajı, kafaları karıştırdı. Dizinin bitip bitmeyeceği ya da ilerleyen sezonlarda soygun konusunun dışına mı çıkılacağı henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söylemişti.

Çekimlerine başlanan dizinin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşamayacağı söylenebilir.

TWİTTER'DAN LA CASA DE PAPEL AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan 'El atraco llega a su fin' gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama;

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.