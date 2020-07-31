La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, bitiyor mu? La Casa De Papel'in Twitter hesabından açıklama geldi!

La Casa De Papel 4. sezonu nisan ayında yayınlanmış ve izleyiciler tarafından beğeni toplamıştı. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ve İspanya'da tarihin en büyük soygunuyla yola çıkan dizinin 5. sezonu için resmi açıklama yapıldı. La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz kesinleşmezken, Netflix ve dizinin resmi hesaplarından yapılan 'Kısım:5 Soygun sona eriyor' paylaşımı, akıllara dizinin biteceğini getirerek, La Casa De Papel hayranlarını üzdü. İşte, o paylaşım...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel’in 5. Sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin hesabından paylaşılan 5. sezonda soygunun sona ereceği mesajı, kafaları karıştırdı. Dizinin bitip bitmeyeceği ya da ilerleyen sezonlarda soygun konusunun dışına mı çıkılacağı henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söylemişti.

TWİTTER'DAN LA CASA DE PAPEL AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan 'El atraco llega a su fin' gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama;

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.