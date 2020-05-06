Netflix’in tüm dünyada fenomen olan dizinin 4. sezonu 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan yeni sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gözler şimdi yeni sezon tarihinde. İşte, 'La Casa De Papel 5.sezon ne zaman?' sorusunun yanıtı...

YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel’in 4. Sezonu izleyici karşısına çıktı. Heyecanla biten son bölümün ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın yaptığı açıklamaya göre ise sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını açıklamıştı.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.