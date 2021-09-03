La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel'in geriye kalan bölümleri o tarihte yayınlanacak

Aylardır merakla beklenen La Casa De Papel 5. Sezonunun ilk kısmı 3 Eylül’de yayınlandı. La Casa De Papel’in finali olan 5. Sezonun 10 bölümden oluşacağı açıklanmıştı. Dizinin beşinci sezon ilk beş bölümü Netflix’te izleyicilerle buluştu.



LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BÖLÜMLERİ



1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar



La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım ne zaman?



La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. Netflix’in 5. Sezon 2. Kısımı da 5 bölümden oluşacak.

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