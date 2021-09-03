La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel'in geriye kalan bölümleri o tarihte yayınlanacak
La Casa De Papel 5. sezon 1. Kısımı izleyicilerle buluştu. Milyonlar tarafından takip edilen dizinin aynı zamanda final sezonu olan 5. sezonunun ilk 5 bölümü Netflix’te yer aldı. La Casa De Papel'in geriye kalan bölümleri ise aralık ayında yayınlanacak. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman?
Aylardır merakla beklenen La Casa De Papel 5. Sezonunun ilk kısmı 3 Eylül’de yayınlandı. La Casa De Papel’in finali olan 5. Sezonun 10 bölümden oluşacağı açıklanmıştı. Dizinin beşinci sezon ilk beş bölümü Netflix’te izleyicilerle buluştu.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BÖLÜMLERİ
1. Bölüm: Yolun Sonu
2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?
3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz
4. Bölüm: Cennette Bir Yer
5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar
La Casa De Papel 5. sezon 2. Kısım ne zaman?
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. Netflix’in 5. Sezon 2. Kısımı da 5 bölümden oluşacak.