La Casa De Papel 5. Kısım ne zaman? Gözler La Casa De Papel 5. Sezon tarihinde

La Casa De Papel 5. Kısım, son sezonun takip edilmesinin ardından pek çok izleyicinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 5. Kısım ne zaman yayınlanacak? İşte, La Casa De Papel son sezon ve 5. Kısım hakkında bazı bilgiler

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel son sezonu nisan ayının ilk haftası erişime açıldı. 8 bölümü bir çırpıda izleyen seyirciler bu kez 5. Sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

La Casa De Papel’in 5. Sezonu hakkında Netflix’ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın yaptığı açıklamaya göre ise sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacak.

Çekimlerin devam edilmesi kararının alınması halinde, dizinin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşmayacağı söylenebilir.