La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Fragman yayında!

La Casa De Papel 4. sezon 3 Nisan 2020 tarihinde ekranlarda olacak. İşte, La Casa De Papel'in yeni sezonunda ekrana gelecek olayların önizlemesi;

Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.