La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Fragman yayında!
Geride kalan 3 kısımıyla dikkatleri üzerine çeken La Casa De Papel, 4. kısım ile ekranlarda olacak. Gerçekleştirdikleri ikinci soygunun ardından işlerin sarpa sarmasıyla birlikte oldukça zor bir durumun içerisine giren Profesör, çözüm bulmak için kolları sıvıyor. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? İşte, La Casa De Papel 4. sezon fragmanı ve detaylı bilgiler
La Casa De Papel 4. sezon 3 Nisan 2020 tarihinde ekranlarda olacak. İşte, La Casa De Papel'in yeni sezonunda ekrana gelecek olayların önizlemesi;
Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.
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