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La Casa De Papel'den haber var! La Casa De Papel 3. sezonu ne zaman başlayacak?

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La Casa De Papelden haber var La Casa De Papel 3. sezonu ne zaman başlayacak

La Casa de Papel dizisinin üçüncü sezon duyurusuna ilişkin tanıtım videosu sosyal medyaya damga vurdu. 23 Kasım 2017’de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel'in kesinleşen 3. sezonuyla ilgili tarih bilgisi verildi. İspanyol dizisi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye özel tanıtım videosuyla çok konuşulmuş, siyasete dahi konu olmuştu. Peki La Casa De Papel 3. sezonu ne zaman başlayacak?

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Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen İspanya yapımı dizi La Casa De Papel‘in 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu. Sevilen dizinin yayın tarihi La Casa De Papel‘in Twitter hesabından açıklandı. Peki, Türkiye’ye özel tanıtım videosuyla büyük ses getiren La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel ‘den beklenen haber geldi. Dünya çapında büyük bir ilgi gören soygun dizisi La Casa De Papel'in devam edeceği resmi olarak açıklandı. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel ‘in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

İlk bölümü 2 Mayıs 2017’de yayınlanan, 23 Kasım 2017’de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek.

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TÜRKİYE'YE ÖZEL FRAGMANI ÇOK KONUŞULMUŞTU

 La Casa De Papel'in Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. İstanbul'un tarihinin bir parçası olan Galata Kulesi’nin de olduğu görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan La Casa de Papel’i izliyor. Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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2. SEZON NASIL SONLANMIŞTI? 

İspanyol Kraliyet Darphanesi soygununu ele alan La Casa De Papel, Profesör ve ekibinin kurduğu planın başarıyla tamamlanmasının ardından final yapmıştı. Finalde Raquel'in, Profesör'ün kendisine verdiği kartpostallardan yola çıkarak koordinatlara ulaşması ve Profesörü bulması, akıllarda 3. sezon yayınlanacak mı sorusunu getirmişti.

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