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Kylie Jenner'ın iki çocuğunun babası Travis Scott gözaltına alındı

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#Travis Scott#Kylie Jenner#Paris
Kylie Jennerın iki çocuğunun babası Travis Scott gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:52

Dünyaca ünlü ABD'li rap'çi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.

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Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

Kylie Jennerın iki çocuğunun babası Travis Scott gözaltına alındı

Travis Scott, TV dünyasının renkli simalarından biri olan Kylie Jenner'ın bir dargın bir barışık eski sevgilisi olarak biliniyor.

Çiftin artık tamamen sona eren ilişkisinden Stormi adında bir kızı ile Aire adında bir kızı bulunuyor.

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#Travis Scott#Kylie Jenner#Paris

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