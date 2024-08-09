Kylie Jenner'ın iki çocuğunun babası Travis Scott gözaltına alındı

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Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

Travis Scott, TV dünyasının renkli simalarından biri olan Kylie Jenner'ın bir dargın bir barışık eski sevgilisi olarak biliniyor.

Çiftin artık tamamen sona eren ilişkisinden Stormi adında bir kızı ile Aire adında bir kızı bulunuyor.