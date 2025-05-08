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'Kuzeyin Oğlu'nun anısına Kanal D'den saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Konak#Kanal D#Kuzeyin Oğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 11:22

Kanal D, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’ı anıyor. Sunuculuğunu üstlendiği sevilen müzik programı “Kuzeyin Oğlu”nu, sanatçının anısına yeniden ekranlara getirmeye hazırlanıyor.

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HER ZAMAN KALPLERDE
Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman kalplerde yaşayacak olan Volkan Konak’ın efsaneleşen programı geri dönüyor. Kanal D, birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Kuzeyin Oğlu”nu en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşturacak.

Kuzeyin Oğlunun anısına Kanal Dden saygı duruşu

VOLKAN KONAK’IN ANISINA
Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kuzeyin Oğlu”, unutulmaz sohbetler ve unutulmaz şarkılarla 10 Mayıs Cumartesi’den itibaren Kanal D ekranında olacak. Volkan Konak’ın anısına saygı duruşu mottosuyla izleyiciyle buluşacak program, Kuzeyin Oğlu’nun sesi, yüreklere işleyen türküleri ve içten sohbetlerle sevenlerini usta sanatçıyla yeniden bir araya getirecek.
Kuzeyin Oğlunun anısına Kanal Dden saygı duruşu

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#Volkan Konak#Kanal D#Kuzeyin Oğlu

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