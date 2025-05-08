'Kuzeyin Oğlu'nun anısına Kanal D'den saygı duruşu

Haberin Devamı

HER ZAMAN KALPLERDE

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman kalplerde yaşayacak olan Volkan Konak’ın efsaneleşen programı geri dönüyor. Kanal D, birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Kuzeyin Oğlu”nu en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşturacak.



Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kuzeyin Oğlu”, unutulmaz sohbetler ve unutulmaz şarkılarla 10 Mayıs Cumartesi’den itibaren Kanal D ekranında olacak. Volkan Konak’ın anısına saygı duruşu mottosuyla izleyiciyle buluşacak program, Kuzeyin Oğlu’nun sesi, yüreklere işleyen türküleri ve içten sohbetlerle sevenlerini usta sanatçıyla yeniden bir araya getirecek.