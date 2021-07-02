Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın 2 Temmuz tarihli konukları belli oldu.



Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Niran Ünsal ve Koray Avcı ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.



Programın bu haftaki sürprizi ise Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak. Müthiş bir performansa imza atacak olan Anadolu Ateşi dansçıları, gösterileriyle nefes kesecek.

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