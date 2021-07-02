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Televizyon
Haber Giriş: 02.07.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 2 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları yayınlanan tanıtımla paylaşıldı. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın 2 Temmuz tarihli konukları belli oldu.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Niran Ünsal ve Koray Avcı ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.

Programın bu haftaki sürprizi ise Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak. Müthiş bir performansa imza atacak olan Anadolu Ateşi dansçıları, gösterileriyle nefes kesecek.

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