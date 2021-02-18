Kuzey Yıldızı'nda Yıldız neden yok, ayrıldı mı? Aslıhan Güner’den açıklama geldi

Kuzey Yıldızı dizinde Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Dizideki sahneleri yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle azaltılan Aslıhan Güner, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncunun iki haftadır boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Rahatsızlığı süresince çekimlere ara vermeden sete çıkan Güner, Instagram sayfasından yapmış olduğu açıklamada “Çok şükür iyiyim. İki haftadır yaşamış olduğum rahatsızlıklarla ilgili tedavim iyiye sonuç veriyor. Bu süreçte hem yönetmenim, hem yapım ekibimiz hem de ekip arkadaşlarımın desteğiyle iyileşme sürecim iyiye gidiyor. Güzel dualarınız için teşekkür ediyorum. İşimin başındayım çok çok teşekkürler, sevgiler.” açıklamasında bulundu.