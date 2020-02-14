Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 21. bölümde neler olacak?

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15 Şubat Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi ekranlara geldi. Fragmanda Kapadokya'dan dönen Sefer ve Kuzey'in başlarına açtığı bela bu haftaya damga vuracak. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Sefer, başlarını büyük belaya sokmuşlardır. Onları tek başına bırakmak istemeyen Yıldız ve Nahide de dahil olduğunda işler daha da çığırından çıkar. Efsane dörtlümüzün ihtiyaç duyduğu yardım ise, hiç ummadıkları birinden gelir.

Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız’ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey’in ise gündemi bambaşkadır. Aylardır beklediği gün gelip çatmıştır. Kuzey, sonunda özgürlüğüne kavuşacak mıdır?

Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey’in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir.