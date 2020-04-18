Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları Show TV'de ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 18 Nisan yayın akışında yer alıp almadığı sorgulanıyor. İzleyenler Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28. yeni bölüm fragmanını ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tarihini araştırıyor. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm tarihi ile ilgili merak edilenler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde Güldür Güldür Show tekrar bölümü yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tarihi ve 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.