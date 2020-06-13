Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı- Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler olmuştu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Karadeniz yayla görüntülerinin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Haziran Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Eğlenceli dizinin son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler yaşanmıştı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler olmuştu? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünden ilk görüntüler…



KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez.

Duruma Kuzey ve Yıldız'ın terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir.Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız’dır. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.





Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide’yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan’ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız’ından istediği karşılığı alamamıştır.



Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız’la hayatı arasında bir tecih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız’ı mı?





KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU



Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 28. Bölümünde; Çetin, Yıldız'a Şule'nin ihanet belgelerini vererek şaşırtan bir hamle yaptı ancak Yıldız, yaşadıklarından sonra Çetin'e güvenmemeyi öğrenmişti. Aylardır beklediği belgelere nihayet kavuşan Kuzey, görüntüleri göstermek için avukatın yanına gitti. Çetin'in verdiği görüntüler yeterliydi ancak montaj olup olmadığının incelenmesi 2 ay sürecekti. Kuzey, özgürlük biletine ulaşsa da Yıldız ile hala bir araya gelememişti. Kuzey'le Yıldız, aralarındaki asıl engelin kendileri olduğuna karar verdi ve sonunda Yıldız'ın da ikna olmasıyla bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verdiler. Terapist, ikiliye bir sorumluluk alıp kendi problemlerini unutmaları gerektiğini söyleyerek sürpriz bir öneride bulundu, küçük bir çocukla 3 gün boyunca ilgileneceklerdi! Sefer ve Nahide'nin yıllardır bekledikleri şey nihayet gerçekleşti, Nahide hamileydi!