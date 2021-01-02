Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümü ile neden olmadığı konusunda pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 45'inci bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, bitti mi? İşte, o bilgiler

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her yıl yeni yılın ilk günlerinde yapılan reklam anlaşmaları dolayısıyla bir hafta boyunca ekranlarda yer almayacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 9 Ocak Cumartesi günü izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 45. Bölümünde; Gökçe’nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe’nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur. Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldız'la kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir. Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız’ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?