Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlayacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir setine ara verilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla beraber, yayın tarihi kesinleşti. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 28. bölümü ile 6 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerini üstlendiği, yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 28. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanına Nahide'nin hamilelik haberi damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.