Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı: Kuzey ölecek mi?

Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanında Kuzey'in yaşam mücadelesi verdiği görülürken onu tersaneye götüren Yıldız'ın vicdan azabı çektiği görülüyor. Kuzey'in kalbinin durduğu dakikalar fragmana damga vuran sahne oldu.



KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Restorana geri dönen ve Kuzey'e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirdi. Ancak burada hiç beklemedikleri bir kaza yaşandı. İşveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız'ın yanına gelirken tersanede büyük bir patlama gerçekleşti. Kuzey patlamanın etkisiyle yerde yatarken, Yıldız ise baş ucunda gözyaşları içinde kaldı. Finalde yaşanan bu korku dolu anlardan sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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