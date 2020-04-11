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Televizyon
Haber Giriş: 11.04.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde nelerin olacağı merak konusu. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin yeni bölümlere ara vermesi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicilerinin de akıllarında soru işaretleri oluşturdu. İşte 8 Nisan Show TV yayın akışı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Show TV’de yayınlanan dizinin yeni bölümlerine koronavirüs önlemleri kapsamında ara verildi. İzleyiciler 8 Nisan yayın akışında dizinin yer alıp almadığını ve yeni bölüm fragmanını araştırıyorlar.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BUGÜN VAR MI?

Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm ne zaman Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Canım Kardeşim

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 11 Eylül

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