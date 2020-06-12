Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerini üstlendiği, yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü öncesi seyirci karşısına çıkan fragmanında Yıldız ve Kuzey'i arı soktuğu anlar keyifli anları ekranlara getirdi. İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız’dır.

Duruma Kuzey ve Yıldız'ın terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir.Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız’dır. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.

Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide’yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan’ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız’ından istediği karşılığı alamamıştır.

Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız’la hayatı arasında bir tecih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız’ı mı?